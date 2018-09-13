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Министр энергетики США выступил против «Северного потока — 2»
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Министр энергетики США выступил против «Северного потока — 2» 

РИА Новости + ещё 9 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. США выступают против российского проекта газопровода «Северного потока — 2», он создаст уязвимое место в энергетической безопасности Европы, заявил министр энергетики США Рик Перри.
"Мы выступаем против «Северного потока — 2», который сконцентрирует две-трети поставок российского газа в одном трубопроводе, что создаст уязвимое место (в энергобезопасности Европы — ред.) в случае, если что-то пойдет не так", — сказал Перри на встрече с российским коллегой Александром Новаком.
Он добавил, что в Вашингтоне понимают «желание европейских участников рынка снизить зависимость от единственного поставщика».
Проект «Северного потока — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим «Северным потоком», мощность которого составляет также 55 миллиардов кубометров в год. Годовой объем поставок российского газа в Европу — около 200 миллиардов кубометров.
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