Названы темы переговоров глав Минэнерго России и США

Хайнс сообщила, что в числе тем переговоров строительство газопровода «Северный поток — 2», кибератаки и ядерное оружие.

"В ходе визита секретарь Перри планирует обсудить со своими российскими коллегами и ключевыми партнерами в регионе ряд вопросов, начиная от непоколебимого возражения против газопровода «Северный поток — 2» до кибератак на электросети и благонадежность и безопасность российского ядерного оружия", — заявила Хайнс.

По словам пресс-секретаря, предстоящая встреча станет продолжением серии переговоров, которые уже состоялись на Международной конференции «Нефть и газ» и Всемирном экономическом форуме.

Ранее сообщалось, что министр энергетики США посетит Россию.