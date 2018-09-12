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Названы темы переговоров глав Минэнерго России и США
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Названы темы переговоров глав Минэнерго России и США 

Газета.Ru + ещё 7 12 сентября 2018
Фото: Москва24
Представитель министерства энергетики США Шайлин Хайнс рассказала, что будут обсуждать главы российского и американского министерств энергетики Александр Новак и Рик Перри, передает РИА «Новости».
Хайнс сообщила, что в числе тем переговоров строительство газопровода «Северный поток — 2», кибератаки и ядерное оружие.
"В ходе визита секретарь Перри планирует обсудить со своими российскими коллегами и ключевыми партнерами в регионе ряд вопросов, начиная от непоколебимого возражения против газопровода «Северный поток — 2» до кибератак на электросети и благонадежность и безопасность российского ядерного оружия", — заявила Хайнс.
По словам пресс-секретаря, предстоящая встреча станет продолжением серии переговоров, которые уже состоялись на Международной конференции «Нефть и газ» и Всемирном экономическом форуме.
Ранее сообщалось, что министр энергетики США посетит Россию.
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