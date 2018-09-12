Политолог: Россия продает оружие, потому что не хочет войны

Политический обозреватель обсудил с НСН покупку российского вооружения Арменией

Министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что руководство страны обсуждает с Россией возможность получения нового военного кредита объемом 100 миллионов долларов, сообщает РИА Новости . Вооружение, которое планируется к приобретению, пока не называется. Министр пообещал предоставить информацию позднее.

Армянский политический обозреватель Айк Халатян в эфире НСН заявил, что партнерство в этой области между странами ведется уже давно.

«Этот вопрос и ранее обсуждался, уже было два кредита. Давно шли разговоры, что Армения будет брать новые кредиты для закупки российского вооружения. Меньше всего в новой войне в регионе заинтересована Россия, а чтобы избежать войны, необходимо сохранение боеспособности армянских войск на должном уровне. Для Армении подобные контракты — это способ получить по льготным ценам новое вооружение, для России — это способ поддержать своего единственного геополитического союзника в регионе, но самое главное — предотвратить новую войну в зоне карабахского конфликта», — отметил он.