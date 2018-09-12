Пашинян заявил о возрождении отношений с Россией 

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о перезагрузке российско-армянских отношений, сообщил «Интерфакс». В связи с этим он выразил свои поздравления.
«Армяно-российские отношения не только не умерли, а возродились. С чем я и поздравляю всех нас», — сказал Пашинян в ответ на вопросы депутатов в парламенте Армении.
На минувшей неделе ИА Nation News сообщило о прибытии Пашиняна в Москву для встречи с Владимиром Путиным. В ходе переговоров армянский премьер призвал раскрыть весь потенциал двусторонних отношений и добавил, что для двух стран нет нерешаемых вопросов.