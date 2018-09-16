Пашинян отказался от тайных отношений с Эрдоганом 

Армения не поддерживает тайных отношений с руководством Турции, заявил журналистам на брифинге глава армянского правительства Никол Пашинян. Так премьер Армении прокомментировал информацию в турецких СМИ о его разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
По словам Пашиняна, в Армении никто не поддерживает тайных отношений с президентами других стран — «особенно если это президент Турции», передает ТАСС. Лишь однажды, в Брюсселе, он поздоровался с главой МИД Турции, добавил премьер Армении, пообещав, что в случае каких-либо звонков общественность узнает об этом из официальных сообщений.
Поводом для разъяснений стала публикация турецкой газеты «Хюрриет» о том, что президент Турции Эрдоган позвонил премьеру Армении Пашиняну с просьбой вернуть в страну 16-летнего жителя турецкой провинции Карс Умута Озмена. По данным турецких СМИ, 24 июля Озмен, перегоняя скот, пересек турецко-армянскую границу и был задержан на территории Армении.