Премьер Чехии прокомментировал антироссийские санкции

Днем ранее президент Чехии Милош Земан провел на Пражском граде совещание высших руководителей страны для координации позиций по вопросам внешней политики. Во встрече, помимо президента, приняли участие глава нижней палаты парламента Радек Вондрачек, премьер Андрей Бабиш, временно совмещающий посты глав МИД МВД Ян Гамачек и министр обороны Лубомир Метнар. Глава верхней палаты парламента, сената, Милан Штех был в зарубежной командировке.

Главной темой на совещании, как накануне сообщали местные СМИ, предполагалось обсуждение вопроса об антироссийских санкциях, сторонником отмены которых является глава Чехии, однако Земан не нашел в этом взаимопонимания с другими участниками встречи.

Поэтому в заявлении Пражского града по итогам совещания было сказано лишь о том, что его участники сочли целесообразным, чтобы в рамках Евросовета состоялась комплексная и открытая дискуссия на тему антироссийских санкций, включающая оценку их экономической и политической эффективности и необходимости их продолжения. При этом участники встречи согласились в том, что основания для сохранения санкций по-прежнему существуют и призвали все заинтересованные стороны в Донбассе к выполнению минских соглашений.

Заявленный брифинг после встречи не состоялся. Журналисты, а также немногочисленные манифестанты, пришедшие на Пражский град с антироссийскими лозунгами, напрасно прождали политиков.

"Мы договорились, что не будем на эту тему (антироссийских санкций — ред.) активно выступать, для этого нет повода", — заявил в четверг депутатам Бабиш. Он также напомнил о различном отношении стран ЕС к России и к санкциям.

По словам премьера, дискуссия о продолжении или отмене антироссийских санкций не является для Чехии приоритетной. Коснувшись призывов Земана к отмене санкций, Бабиш заявил в парламенте, что Чехию в Европейском совете представляет премьер, а не президент.

"Господин президент не является членом Европейского совета, так что он может говорить, что хочет", — подчеркнул Бабиш, добавив, что для Чехии приоритетами в ЕС являются решение миграционного кризиса и финансовая ситуация на 2021-2027 годы.