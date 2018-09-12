В Японии отреагировали на предложение Путина

Японский сенатор прокомментировала предложение Путина о мирном договоре

"Как говорил премьер Синдзо Абэ, отсутствие мирного договора 70 лет — это нехорошая ситуация, совершенно ненормальная ситуация, и это мнение разделяют и (наши) государства, и лидеры", — сказала Катаяма в ответ на просьбу прокомментировать предложение президента РФ Владимира Путина до конца года заключить мирный договор с Японией без всяких условий.

"Ведь Япония и СССР, Япония и Россия вели переговоры по разным аспектам, включая проблему островов (южных Курил). И если договор заключить без предварительных условий, то не принимать во внимание эти факторы что ли?" — добавила Катаяма.

Кроме того, признала известная женщина-политик, что такое заявление сделано Россией на самом высшем уровне, уже это расходится как новость.

"Я приехала как исполняющая обязанности председателя политического совета нашей партии и передам это нашему руководству, они отреагируют, поскольку дипломатия — это дело властей", — пообещала Катаяма.

На пленарной сессии в среду в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке с участием премьер-министра Японии Синдзо Абэ президент России Владимир Путин сделал предложение заключить мирный договор до конца этого года без предварительных условий.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор после Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.