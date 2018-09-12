Пескова разочаровала связь во Владивостоке

Песков разочарован качеством сотовой связи во Владивостоке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков столкнулся с проблемами в работе телефонной связи во Владивостоке и предположил, что этим вопросом мог бы заняться Роскомнадзор

Представитель Кремля проводил брифинг для журналистов по телефону. Однако дважды разговор прерывался, за что Пескову пришлось приносить извинения представителям СМИ.

"К сожалению, вот так у нас работает во Владивостоке сотовая связь, есть чем Роскомнадзору заниматься", — заметил он.