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Лавров прокомментировал заявления о готовности Дамаска применить химоружие
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Лавров прокомментировал заявления о готовности Дамаска применить химоружие 

РИА Новости + ещё 4 14 сентября 2018
Фото: РИА Новости
БЕРЛИН, 14 сен — РИА Новости. Нет ни единого факта, подтверждающего готовность Дамаска к применению химоружия, заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Когда заявляют, что вот-вот будет сирийским правительством применено химическое оружие и уж тогда Франция, Великобритания и США нанесут сокрушительный удар по «режиму», как они его называют, это по сути дела приглашение экстремистам создать очередную постановку, как это они сделали в Восточной Гуте, тогда будет вызван удар на сирийское правительство", — заявил Лавров на германо-российском форуме
"Ни единого факта о том, что правительство (Сирии — ред.) готовится к чему-то подобному, нам не дают, а на те факты, которые наши военные ежедневно выкладывают для всеобщей информации о том, как готовится, сколько завезли бочонков с хлором… никто не реагирует", — отметил министр.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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