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Путин не планировал заключать мир с Японией
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Кремль прокомментировал предложение Путиным мира Японии 

Lenta.ru 32 минуты назад
Инициатива президента России Владимира Путина по подписанию мирного договора с Японией родилась во время его выступления на Восточном экономическом форуме, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в среду, 12 сентября.
«Это достаточно новая инициатива Путина, и, выступая на пленарном заседании, президент отметил, что эта такая мысль, которая родилась прямо во время этого заседания, во время выступления, с учетом тех тезисов, которые были озвучены премьер-министром [Японии Синдзо] Абэ», — сказал Песков.
Представитель Кремля отрицательно ответил на вопрос, удалось ли Путину и Абэ переговорить по этому вопросу уже после пленарного заседания.
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