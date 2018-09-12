Путин не планировал заключать мир с Японией

Инициатива президента России Владимира Путина по подписанию мирного договора с Японией родилась во время его выступления на Восточном экономическом форуме, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в среду, 12 сентября.
«Это достаточно новая инициатива Путина, и, выступая на пленарном заседании, президент отметил, что эта такая мысль, которая родилась прямо во время этого заседания, во время выступления, с учетом тех тезисов, которые были озвучены премьер-министром [Японии Синдзо] Абэ», — сказал Песков.
Представитель Кремля отрицательно ответил на вопрос, удалось ли Путину и Абэ переговорить по этому вопросу уже после пленарного заседания.