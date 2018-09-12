Путин не планировал заключать мир с Японией

Кремль прокомментировал предложение Путиным мира Японии

«Это достаточно новая инициатива Путина, и, выступая на пленарном заседании, президент отметил, что эта такая мысль, которая родилась прямо во время этого заседания, во время выступления, с учетом тех тезисов, которые были озвучены премьер-министром [Японии Синдзо] Абэ», — сказал Песков.

Представитель Кремля отрицательно ответил на вопрос, удалось ли Путину и Абэ переговорить по этому вопросу уже после пленарного заседания.