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Путин в четверг посетит основной этап военных маневров «Восток-2018»
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Путин в четверг посетит основной этап военных маневров «Восток-2018» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
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