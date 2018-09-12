ABC: сын Трампа не верит в свой арест и завершение «российского дела»

"Я не боюсь, потому что я знаю, что я делал, и я не беспокоюсь об этом", — заявил Трамп-младший.

Ранее Трамп-младший отрицал, что отцу было известно о его встрече в Trump Tower.

В эфире ABC News Дональд Трамп-младший также предположил, что в «российском деле» Мюллера «никогда не будет завершающего конца». По его словам, демократы будут использовать «российское дело» для того, чтобы выиграть выборы в конгресс США, которые пройдут в ноябре 2018 года, а также президентскую гонку 2020 года.

Москва не раз отрицала вмешательство в президентскую гонку 2016 года на территории США, а также сговор властей с избирательным штабом Дональда Трампа.