Москалькова надеется, что власти США отреагируют на ее обращения по поводу Бутиной

"Я обратилась к генеральному прокурору Америки с тем, чтобы он поручил разобраться в правомерности меры пресечения, в тех жестоких мерах и условиях содержания Бутиной… Также обратилась с этим вопросом к послу Соединенных Штатов Америки на личном приеме — не на бумаге. Я просила его тоже передать мою обеспокоенность властям США. Будем надеяться, что мы будем услышаны", — сказала Москалькова в ходе рабочей поездки в Калугу сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в РФ.

Она добавила, что Мария Бутина содержалась в одиночной камере, передвигалась в кандалах, почти сутки ей не давали еду. «Все это может повлечь оговор или дачу показаний, не соответствующих действительности, которые могут оказать влияние на судьбу человека», — считает омбудсмен.

История вопроса

Мария Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля — в канун встречи президентов России и США Владимира Путина Дональда Трампа в Хельсинки. 29-летней россиянке инкриминируется участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Кроме того, американские спецслужбы утверждают, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при министерстве юстиции США агентом иностранного государства.