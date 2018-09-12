Москалькова надеется, что власти США отреагируют на ее обращения по поводу Бутиной 

КАЛУГА, 12 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова надеется, что ее обращения к властям США, в том числе к генеральному прокурору этой страны, с просьбой проверить правомерность задержания россиянки Марии Бутиной условия ее содержания «будут услышаны».
"Я обратилась к генеральному прокурору Америки с тем, чтобы он поручил разобраться в правомерности меры пресечения, в тех жестоких мерах и условиях содержания Бутиной… Также обратилась с этим вопросом к послу Соединенных Штатов Америки на личном приеме — не на бумаге. Я просила его тоже передать мою обеспокоенность властям США. Будем надеяться, что мы будем услышаны", — сказала Москалькова в ходе рабочей поездки в Калугу сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в РФ.
Она добавила, что Мария Бутина содержалась в одиночной камере, передвигалась в кандалах, почти сутки ей не давали еду. «Все это может повлечь оговор или дачу показаний, не соответствующих действительности, которые могут оказать влияние на судьбу человека», — считает омбудсмен.
История вопроса
Мария Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля — в канун встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. 29-летней россиянке инкриминируется участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Кроме того, американские спецслужбы утверждают, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при министерстве юстиции США агентом иностранного государства.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время состоявшегося 21 июля телефонного разговора с госсекретарем США Майклом Помпео потребовал скорейшего освобождения Бутиной из-под стражи и назвал обвинения в ее адрес сфабрикованными.