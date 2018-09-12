Путин отметил политическое мужество и смелость Трампа

«Я без всякого скепсиса сказал о действиях президента Трампа, без всякой иронии: я действительно считаю, что это новаторский подход. И он проявил политическое мужество и смелость», — сказал он на пленарном заседании в рамках Востоного экономического форума.

При этом Путин добавил, что «если Северная Корея что-то делает на пути к денуклеаризации, то она ожидает в ответ каких-то встречных шагов».

Встреча Ким Чен Ына и Трампа состоялась 12 июня на острове Сентоса у берегов Сингапура. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ. Позже американский лидер допустил снятие санкций с Пхеньяна, а также заявил, что ядерной угрозы со сторон КНДР более не существует.

Новости КНДР: КНДР отказывается разоружаться из-за «гангстерского» подхода США