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Путин отметил политическое мужество и смелость Трампа
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Путин отметил политическое мужество и смелость Трампа 

Свободная пресса 12 сентября 2018
Президент США Дональд Трамп проявил политическое мужество и смелость, проведя переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Такое мнение высказал российский лидер Владимир Путин.
«Я без всякого скепсиса сказал о действиях президента Трампа, без всякой иронии: я действительно считаю, что это новаторский подход. И он проявил политическое мужество и смелость», — сказал он на пленарном заседании в рамках Востоного экономического форума.
При этом Путин добавил, что «если Северная Корея что-то делает на пути к денуклеаризации, то она ожидает в ответ каких-то встречных шагов».
Встреча Ким Чен Ына и Трампа состоялась 12 июня на острове Сентоса у берегов Сингапура. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ. Позже американский лидер допустил снятие санкций с Пхеньяна, а также заявил, что ядерной угрозы со сторон КНДР более не существует.
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