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МИД Китая призывает США не вредить отношениям санкциями
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МИД Китая призывает США не вредить отношениям санкциями 

РИА Новости + ещё 1 12 сентября 2018
Фото: РИА Новости
ПЕКИН, 12 сен — РИА Новости. Пекин призывает Вашингтон отказаться от предубеждений и вредящих двусторонним отношениям действий на фоне появившихся сообщений о возможности введения санкций со стороны США из-за якобы нарушения прав мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
В понедельник газета New York Times со ссылкой на неназванных должностных лиц США сообщила, что американская администрация рассматривает вопрос о введении санкций против китайских высокопоставленных должностных лиц и компаний на фоне сообщений о «перевоспитательных лагерях» для мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
"Китай всегда выступал против использования вопроса Синьцзян-Уйгурского автономного района как предлога для вмешательства во внутренние дела Китая. Правительство Китая защищает свободу вероисповедания и религиозные взгляды представителей всех этнических групп, проживающих на территории КНР, имеют право на свободу вероисповедания", — заявил дипломат.
По его словам, «если обозначенные заявления (о рассмотрении вопроса о введении санкций — ред.) верны, мы призываем соответствующую сторону уважать факты, отказаться от предубеждений, прекратить предпринимать действия, которые могут нанести ущерб взаимному доверию и сотрудничеству США и КНР».
По данным газеты, экономические санкции США, если их одобрят, станут первыми, введенными против Китая из-за нарушений прав человека. Санкции ограничат поставки из США в Китай технологий наблюдения, которые используются агентствами по безопасности КНР для слежения за этническими уйгурами.
Ранее эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в опубликованном докладе сообщили, что до одного миллиона этнических уйгуров могут находиться в «перевоспитательных лагерях» в Синьцзян-Уйгурском автономном района Китая.
Комиссар ООН по правам человека также подвергла критике Китай и потребовала от руководства страны допустить наблюдателей на фоне появления сообщений о «перевоспитательных лагерях» в провинции Синьцзян.
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