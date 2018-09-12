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Токио отреагировал на идею Путина о заключении мира
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Токио отреагировал на идею Путина о заключении мира 

Газета.Ru + ещё 2 12 сентября 2018
Фото: Газета.Ru
В Токио пока не готовы обстоятельно комментировать предложение президента России Владимира Путин о заключении мира между Россией и Японией. Об этом сообщает Reuters.
В среду, 12 сентября, Путин в ходе выступления на ВЭФ предложил Японии заключить мирный договор до конца года — без предварительных условий.
Главный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга в ходе брифинга в Токио заявил, что не стал бы комментировать предложение российского президента.
"Однако наша позиция, заключающаяся в том, что вопрос северных территорий должен быть решен до подписания какого-либо мирного договора, остается неизменной", — сказал он.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пока не прокомментировал идею Путина.
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