Токио отреагировал на идею Путина о заключении мира

В Токио пока не готовы обстоятельно комментировать предложение президента России Владимира Путин о заключении мира между Россией Японией . Об этом сообщает Reuters.

В среду, 12 сентября, Путин в ходе выступления на ВЭФ предложил Японии заключить мирный договор до конца года — без предварительных условий.

Главный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга в ходе брифинга в Токио заявил, что не стал бы комментировать предложение российского президента.

"Однако наша позиция, заключающаяся в том, что вопрос северных территорий должен быть решен до подписания какого-либо мирного договора, остается неизменной", — сказал он.