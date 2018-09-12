Дипломаты СГ провели консультации по вопросам отношений с США и Канадой

Консультации внешнеполитических ведомств Союзного государства по вопросам отношений с Соединенными Штатами Америки Канадой состоялись сегодня в белорусской столице. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МИД.

Дипломаты обсудили текущее состояние отношений Беларуси и России с США и Канадой, а также «обменялись взглядами и сверили подходы внешнеполитических ведомств к выстраиванию диалога с этими странами на перспективу».