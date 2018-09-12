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Дипломаты СГ провели консультации по вопросам отношений с США и Канадой
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РФ пригрозила ответом на провокацию Киева

Дипломаты СГ провели консультации по вопросам отношений с США и Канадой 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Консультации внешнеполитических ведомств Союзного государства по вопросам отношений с Соединенными Штатами Америки и Канадой состоялись сегодня в белорусской столице. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МИД.
Дипломаты обсудили текущее состояние отношений Беларуси и России с США и Канадой, а также «обменялись взглядами и сверили подходы внешнеполитических ведомств к выстраиванию диалога с этими странами на перспективу».
Белорусскую делегацию на консультациях возглавил начальник главного управления Европы и Северной Америки Андрей Бушило, российскую — директор департамента Северной Америки Георгий Борисенко.
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