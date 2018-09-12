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КНДР нужны международные гарантии с участием ядерных держав, заявил Путин
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КНДР нужны международные гарантии с участием ядерных держав, заявил Путин 

РИА Новости 12 сентября 2018
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на ВЭФ заявил, что Северная Корея не должна верить на слово обещаниям безопасности, нужны международные гарантии с участием ядерных держав.
"Мне представляется контрпродуктивным, что от Северной Кореи требуют сделать все, а противоположная сторона не будет делать ничего. Северная Корея только должна поверить на слово, что ей будет хорошо от этого. Гарантии какие могут быть? Международные гарантии", — сказал Путин на пленарном заседании «Дальний Восток: расширяя границы возможностей».
Он напомнил о существовании такого формата, как шестисторонние переговоры
"И международное сообщество может дать такие гарантии, в том числе и обеспеченные присутствием в этих договоренностях ядерных держав. И Россия является участниками этих переговоров", — добавил российский президент.
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