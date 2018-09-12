Путин рассказал о любви к селедке

В ходе сегодняшней встречи на Восточном экономическом форуме Путин рассказал японцу о вчерашней прогулке с лидером Китая Си Цзиньпином по набережной на острове Русский.

«Медом угощали, блинами», — сообщил он.

Также местные рыбаки угостили Путина икрой, которую ему «пришлось» попробовать, чтобы не обидеть их.

«Я больше селедку люблю», — объяснил российский лидер.