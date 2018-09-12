Путин рассказал о любви к селедке 

Президент России Владимир Путин признался премьер-министру Японии Синдзо Абэ, что предпочитает селедку икре. Об этом сообщает РИА Новости.
В ходе сегодняшней встречи на Восточном экономическом форуме Путин рассказал японцу о вчерашней прогулке с лидером Китая Си Цзиньпином по набережной на острове Русский.
«Медом угощали, блинами», — сообщил он.
Также местные рыбаки угостили Путина икрой, которую ему «пришлось» попробовать, чтобы не обидеть их.
«Я больше селедку люблю», — объяснил российский лидер.
Четыре года назад в любви к селедке признался президент Белоруссии Александр Лукашенко. Тогда в ходе своего послания к соотечественникам белорусский лидер рассказал, что заменил в своем рационе мясо, которое мешало ему спать, на селедку. В апреле 2018-го Лукашенко рассказал, что по-прежнему ест много рыбы, на этот раз не уточнив, какой именно.