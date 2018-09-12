Путин похвалил Трампа за новаторство

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Трамп проявил новаторский подход к ситуации с КНДР, заявил Путин 

РИА Новости + ещё 9 12 сентября 2018
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин заявил, что полностью согласен с тем, что президент США Дональд Трамп проявил новаторский подход к ситуации с КНДР.
"Я согласен с тем, что сказал Синдзо Абэ — действительно, президент Трамп проявил, как он сказал, новаторский подход во взаимодействии с Северной Кореей. Я согласен, это проявление определенной смелости и новаторского подхода, все верно", — сказал Путин на пленарном заседании "Дальний Восток: расширяя границы возможностей".
МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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