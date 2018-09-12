Ещё
Европейцы назвали Крымский мост «дорогой жизни»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Болгарская делегация назвала Крымский мост «дорогой жизни» 

РИА Новости 12 сентября 2018
Фото: страница "Крымский мост" во ВКонтакте
Болгарская делегация, побывавшая в Крыму и уехавшая по Крымскому мосту, отметила его символизм и назвала "дорогой жизни".
Болгарская делегация находилась с визитом в Крыму в составе 10 человек. В делегацию вошли представители общественности, деловых кругов, науки, политологи и журналисты влиятельных изданий. Гости участвовали в международном фестивале болгарской культуры "Болгарские встречи".
"Для Крыма — это как дорога жизни. Символизм этого транспортного сооружения заключается в том, что нет нерешаемых проблем для России", — сказал РИА Новости представитель болгарской делегации, геополитический аналитик Валентин Вацев.
По его словам, мост через Керченский пролив имеет неоценимое значение для Крыма. "Несмотря на то, что мы проезжали по мосту поздней ночью, но даже так ощущалось величие", — отметил Вацев.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.
Последние новости
Япония потеряла за сутки куда больше, чем Курилы Российские военные применили уникальные ракеты-невидимки Глава Евросоюза объявил начало "избавления от доллара"
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Отравители» Скрипалей пропали358
Крымскому мосту предрекли разрушение513
Россияне отреагировали на лишение Поклонской поста461
Назван инициатор дуэли Золотова450
Карательный отряд зэков держал в страхе всю зону11
Видео
02:46
Безуспешный флирт львицы рассмешил интернет
Интернет
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
01:33
«Отравители» Скрипалей пропали
Происшествия
06:53
Назван инициатор дуэли Золотова
Политика Происшествия
03:32
Русский бал в Лондоне отменили из-за «Новичка»
В мире
02:23
В Нидерландах задержали двух «российских шпионов»
В мире Другое
00:40
Картину за 7 млрд выставили на «Авито»
Общество
02:27
В Сеть «утекли» данные о засекреченной базе ВСУ
В мире Армия
02:23
Крымскому мосту предрекли разрушение
В мире Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение