Путин рассказал о разрушении базовых принципов торговли в глобальной экономике

Президент России Владимир Путин заявил, что глобальная экономика стала все чаще сталкиваться с новыми формами протекционизма. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

"Базовые принципы торговли, конкуренции, экономическая взаимовыгодность девальвируются и, к сожалению, разрушаются. Становятся заложником идеологических подходов, сиюминутных политических раскладов", — сказал Путин на ВЭФ.

Он также добавил, что Россия видит в этом серьезный вызов для всей глобальной экономики.

Ранее сообщалось, что Путин предложил до конца года заключить мирный договор с Японией.