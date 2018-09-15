Ещё
СМИ узнали о приватном разговоре Путина и Абэ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ узнали о приватном разговоре Путина и Абэ 

BFM.RU + ещё 26 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Лидеры России и Японии Владимир Путин и Синдзо Абэ обменялись мнениями по дальнейшим переговорам после того, как российский президент на пленарной сессии ВЭФ сделал предложение японскому премьеру заключить мирный договор без предварительных условий до конца года, сообщает телеканал NHK со ссылкой на источник. Перевод приводит РИА Новости.
Как отмечает телеканал, обмен мнениями состоялся на соревнованиях по дзюдо, на которых присутствовали оба лидера. Кроме них, в беседе участвовал только переводчик. Содержание не раскрывается, но телеканал делает предположение, что речь шла о дальнейшем течении двусторонних переговоров.
После возвращения на родину премьер-министр Японии Синдзо Абэ столкнулся с жесткой критикой. Ее суть заключается в том, что Абэ не возразил Путину, несмотря на то что такое предложение российского коллеги идет вразрез с официальной позицией Токио.
На то, что после предложения два лидера провели обмен мнениями, намекнул и сам Абэ. «Позиция Японии заключается в том, чтобы сначала решить территориальную проблему, а потом заключить мирный договор. Эту позицию я озвучивал и до, и после этого высказывания (российского лидера о мирном договоре без предварительных условий). От президента Путина была реакция», — приводит телеканал выступление Абэ на партийных дебатах в пятницу.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, для Японии же документ был лишь частью решения проблемы и отказ от претензий на все острова не рассматривался. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был заключен. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
BFM.RU: последние новости
Захарова прокомментировала инсайд СМИ о Петрове и Боширове «Я устрою шоу с показом для всего личного состава Росгвардии». Золотов вызвал Навального на дуэль Аман Тулеев возглавил Кузбасский институт развития профобразования
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась выполнять «ультиматум» США542
Комики пошутили о Петрове и Боширове41
Тимошенко предложила новую стратегию мира в Донбассе463
На Россию надвигаются мощные ураганы и смерчи
Ученых заподозрили в сокрытии страшной тайны о Солнце32
Видео
00:22
Комики пошутили о Петрове и Боширове
Общество
01:42
По делу об убийстве Захарченко задержан сотрудник СБУ
В мире Украина
01:22
На Россию надвигаются мощные ураганы и смерчи
Погода Общество
02:08
Игорь Скляр перенес сложную операцию
Шоу-бизнес
00:55
Россия отказалась выполнять «ультиматум» США
Политика
02:34
Ученых заподозрили в сокрытии страшной тайны о Солнце
Наука и техника
01:18
Тимошенко предложила новую стратегию мира в Донбассе
В мире
00:35
«Тупые»: дети сняли на видео оскорбления учителя
Образование Происшествия
04:50
«Я чистый русский». Горбачев удивился нелюбви к нему
Политика
02:54
Беспилотник ВСУ с ценными данными случайно сел в ДНР
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение