Кабмин обсудит безвизовый въезд в Россию для болельщиков ЧЕ-2020

МОСКВА , 13 сентября. / ТАСС /. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил обсудить организацию безвизового въезда в Россию болельщиков на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом он сказал, открывая заседание правительства.

По словам премьера, в Санкт-Петербурге в 2020 году пройдут матчи группового этапа и четвертьфинал турнира. «В связи с этим нужно выполнить ряд требований Союза европейских футбольных ассоциаций , в частности, создать основы для комплексной реализации гарантий правительства России , которые были даны УЕФА: они касаются транспорта и организации фан-зон, безвизового режима, символики и целого ряда других вопросов», — подчеркнул Медведев.

По его словам, также предстоит обсудить временные налоговые льготы для УЕФА и Российского футбольного союза в части операций, направленных на подготовку матчей.

Медведев напомнил, что совсем недавно РФ приняла чемпионат мира по футболу, который стал одним из лучших таких турниров за последние годы.

Чемпионат Европы пройдет на 13 стадионах в 12 странах с 12 июня по 12 июля 2020 года. Стадион «Санкт-Петербург» примет три игры группового этапа турнира и матч 1/4 финала.