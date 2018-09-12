В США снова хотят объявить Россию спонсором терроризма 

Американский сенатор-республиканец Кори Гарднер возобновил призывы к тому, чтобы объявить российское государство спонсором терроризма, после того как в СМИ появилась информация, что США подозревают Россию в выполнении «акустических атак» американских дипломатов на Кубе и в Китае. Об этом сообщает Североамериканское бюро НСН.
Как пишет RollCall, Кори Гарднер внес на рассмотрение законодателей инициативу, в случае принятия которой американский Госдеп будет вынужден рассмотреть возможность добавления России в список государств-спонсоров терроризма, в который на данный момент входят Иран, КНДР, Судан и Сирия. Политик уже призывал к этому дважды, в июле (за присоединение Крыма и «вмешательство» в выборы США) и в апреле текущего года (за «завоевание» Грузии и Украины, поддержку Асада, «отравление» Скрипалей и тд).
Теперь сенатор призывает своих коллег принять его законопроект, если подтвердится информация о причастности России к «акустическим атакам» американских дипломатов. Также Гарднер призвал Сенат США принять законопроект сенатора Линдзи Грэма, который ранее пообещал России «санкции из ада».
Однако, как отмечает RollCall, верхняя палата Конгресса США может не добраться до проектов Гарднера и Грэма в ближайшем месяце. В августе лидер большинства сенатор Митч Макконелл рассказал журналистам, что расписание Сената на сентябрь полностью заполнено и на рассмотрение законопроектов о введении новых мер против России может просто не хватить времени.
Напомним, что в Госдепе США не стали возлагать вину на Россию за инцдиенты с 26 американскими дипломатами в Гаване и одним в Китае. По словам официального представителя ведомства Хизер Науэрт, расследование «акустических атак» все еще продолжается, и пока нельзя называть главного подозреваемого. Науэрт также призвала относиться скептически к публикациям СМИ, где источниками выступают неназванные чиновники. Отметим, что в публикации NBC сообщается, что разведданных, о которых изданию рассказали источники, пока недостаточно, чтобы выдвинуть России официальное обвинение.