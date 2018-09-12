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Мантуров оценил влияние санкций США по делу Скрипалей на поставки в Россию
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Мантуров оценил влияние санкций США по делу Скрипалей на поставки в Россию 

Газета.Ru + ещё 1 12 сентября 2018
Фото: Газета.Ru
Возглавляющий Минпромторг Денис Мантуров рассказал, как новые антироссийские санкции, введенные из-за дела Скрипалей, скажутся на поставках продукции США на российскую территорию. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Мантурова, Соединенные Штаты приобретают у России ту продукцию, в которой заинтересованы. При этом они также хотят сбывать все, что производится на американской территории.
"Я не верю в то, что коллеги из США примут для себя экономически неоправданные решения, которые ограничат поставки их продукции", — заявил Мантуров.
Ранее Мантуров сказал, что Россия наращивает импортозамещение по целому ряду технологических направлений. Он также отметил, что на определенном отрезке Россия заинтересована в открытии этих сегментов для свободной конкуренции.
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