Восточный поворот: Путин решает судьбу Дальнего Востока

Доброе утро, уважаемые читатели. Начинаем нашу онлайн-трансляцию Из Владивостока, с острова Русский. Здесь проходит очередной Восточный экономический форум, и сегодня примерно через полчаса (в два часа дня по местному времени) должно состояться центральное событие — пленарная сессия с участием президента Владимира Путина, китайского лидера Си Цзиньпина, премьер-министра Японии Синдзо Абэ, главы правительства Республики Корея Ли Нак Ена и президента Монголии Халтмаагийна Баттулги.
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