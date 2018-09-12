Американцам навязали идею о «России-злодейке»

Российского следа в деле Пола Манафорта, экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа, в США не нашли, но идею о вреде Москвы в общественное сознание внедрили, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Стали раскручивать дело Манафорта, которого обвиняли в том, что он чуть ли не главный был исполнитель злых намерений Кремля по недопущению победы Хиллари Клинтон. А в итоге после многомесячных расследований, слушаний его обвинили исключительно в том, что он был агентом украинского правительства и работал в интересах украинского правительства", — сказал Лавров, выступая на форуме молодых дипломатов в рамках Восточного экономического форума.
"Российского следа там вообще не нашли, но в общественное сознание уже внедрилась вот эта вот тема России как злодейки, которая всем руководит в Сша", — добавил министр.
На первом процессе над Манафортом в Виргинии он был признан виновным по 8 пунктам банковского и налогового мошенничества. На процессе в Вашингтоне он обвиняется в том, что работал иностранным агентом без необходимой регистрации при минюсте США — речь идет о тех годах, когда Манафорт консультировал экс-президента Украины Виктора Януковича и его Партию регионов. Манафорта также обвиняют на втором процессе в отмывании денег. В случае признания виновным ему грозит длительный срок тюрьмы в добавление к тому сроку, к которому он может быть приговорен по первому делу в Виргинии.
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.