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Встреча помощников лидеров России, Германии, Турции и Франции по Сирии началась в Стамбуле
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Встреча помощников лидеров России, Германии, Турции и Франции по Сирии началась в Стамбуле 

ТАСС + ещё 8 14 сентября 2018
Фото: Федеральное агентство политических новостей
СТАМБУЛ, 14 сентября. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Встреча помощников лидеров России, Германии, Турции и Франции, посвященная Сирии, началась в пятницу в Стамбуле, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Стороны обсудят повестку возможного четырехстороннего саммита по Сирии, который может также пройти в Стамбуле. В переговорах принимают участие помощник президента РФ Юрий Ушаков, официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын, советник президента Франции Филипп Этьен и внешнеполитический советник канцлера ФРГ Ян Хеккер.
Встреча проходит в бывшем здании рабочего офиса премьер-министра Турции в Стамбуле в закрытом для прессы формате.
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