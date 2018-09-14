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США созывают Совбез ООН по санкциям против КНДР, сообщил источник
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США созывают Совбез ООН по санкциям против КНДР, сообщил источник 

РИА Новости + ещё 27 10 часов назад
Фото: 360tv.ru
ООН, 13 сен — РИА Новости. Постпредство США назначило на понедельник внеплановое заседание Совбеза ООН по вопросу санкций против Северной Кореи, сообщил РИА Новости источник в дипломатических кругах.
Ранее постпред США Никки Хейли остро отреагировала на внесение изменений в доклад Комитета 1718 Совбеза ООН, который контролирует соблюдение санкций против КНДР. В него по просьбе России были внесены изменения. Глава американской миссии заявила, что они «разочарованы, тем, что группа уступила российскому давлению».
"Да, США созывают Совбез в понедельник", — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее замглавы МИД РФ Игорь Моргулов заявил, что Россия будет ставить в СБ ООН вопрос об ослаблении санкций против КНДР, Совбез «вправе и должен» это сделать.
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