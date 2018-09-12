Ещё
Лавров рассказал на ВЭФ об урегулировании в КНДР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украина порвала с РФ, коррупционеры заплатят пенсионерам и другие события дня
Украина порвала с РФ, коррупционеры заплатят пенсионерам и другие события дня

Лавров рассказал на ВЭФ об урегулировании в КНДР 

News.ru 12 сентября 2018
Фото: News.ru
Решение проблем Корейского полуострова соотносятся с российско-китайской дорожной картой. Об этом на Восточном экономическом форуме заявил глава МИД Сергей Лаваров.
«В числе наших приоритетов ядерные проблемы корейского полуострова, вообще проблемы Кореи», — цитирует Лаврова «Интерфакс».
Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что происходящее в рамках ядерной программы КНДР идёт в русле российско-китайской дорожной карты, предполагающей поэтапную деэскалацию обстановки.
Накануне президент Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин продолжат принимать меры по урегулированию ситуации на Корейском полуострове. По его словам, все шаги будут осуществляться в соответствии с российско-китайской дорожной картой.
News.ru: последние новости
Поклонскую лишили поста главы комиссии в Госдуме Осипов официально стал пресс-секретарём Медведева РФ проигнорирует требования США о химобъектах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Плакал и жаловался на боли: школьник умер на занятиях37
Путин рассказал о принятом решении по Идлибу103
Валерий Шувалов погиб на съемках за 500 рублей35
«*** вам, а не российских граждан»287
Расстрелян на шоссе: под Петербургом убит бизнесмен74
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:40
Встреча Путина и Эрдогана затянулась
В мире Политика
00:23
Путин рассказал о принятом решении по Идлибу
Политика Ближний Восток
01:28
Губернатор припугнул жителей «пучиной девяностых»
Политика
00:36
Расстрелян на шоссе: под Петербургом убит бизнесмен
Криминал Происшествия
00:20
«Плачущий» мост в Киеве вызвал недоумение
Украина В мире
00:38
Россию обвинили в отравлении брата Ким Чен Ына
В мире Конфликты
00:59
Украина прекращает действие договора с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
00:38
Сочи уходит под воду
Происшествия Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение