Лавров рассказал на ВЭФ об урегулировании в КНДР 

Решение проблем Корейского полуострова соотносятся с российско-китайской дорожной картой. Об этом на Восточном экономическом форуме заявил глава МИД Сергей Лаваров.
«В числе наших приоритетов ядерные проблемы корейского полуострова, вообще проблемы Кореи», — цитирует Лаврова «Интерфакс».
Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что происходящее в рамках ядерной программы КНДР идёт в русле российско-китайской дорожной карты, предполагающей поэтапную деэскалацию обстановки.
Накануне президент Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин продолжат принимать меры по урегулированию ситуации на Корейском полуострове. По его словам, все шаги будут осуществляться в соответствии с российско-китайской дорожной картой.