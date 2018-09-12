Лавров: Россия будет укреплять стратегическое партнерство с Китаем

Лавров отметил, что государства объединяет общий подход к решению международных проблем в регионе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об укреплении стратегического партнерства с Китаем . Такое заявление глава МИД РФ сделал в ходе Восточного экономического форума, который проходит в столице Приморья. Лавров отметил, что государства объединяет общий подход к решению международных проблем в регионе.

«Россия выступает за формирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе архитектуры равной и неделимой безопасности, которая основывалась бы не внеблоковых подходах, принципах международного права, мирного урегулирования споров, невмешательства во внутренние дела суверенных государств», — сказал министр.

Как добавил Лавров, одной из основных проблем в регионе является урегулирование ситуации на Корейском полуострове. Все, что происходит в данный момент вокруг ядерной программы КНДР, происходит в русле российско-китайских «дорожных карта», направленных на денуаклеаризацию Северной Кореи, подчеркнул министр.

В ходе своего выступления Лавров выразил надежду, что контакты между РФ и США по политической линии должны помочь выйти на понимание по Сирии. Кроме того, министр отметил, что удовлетворен существованием профессионального канала общения между военными России и Штатов относительно сирийского вопроса.