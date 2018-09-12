Органы МСУ могут наделить полномочиями нотариусов

Муниципалитеты и глав местных администраций труднодоступных населённых пунктах городских округов могут наделить правом совершать нотариальные действия в случаях отсутствия нотариусов.

Автором соответствующей законодательной инициативы выступила группа депутатов Государственной Думы во главе с членом Комитета по контролю и Регламенту Раисой Кармазиной

Документом предлагается установить, что органам местного самоуправления и главам местных администраций предоставляется право на совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, если в труднодоступном, отдалённом населённом пункте городского округа отсутствует нотариус.

Соответствующей законопроект Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления планирует рассмотреть на заседании 12 сентября.

Авторы новеллы отмечают, что инициатива поможет устранить существующую в законе правую коллизию, так сейчас в случае отсутствия нотариуса правом на оказание соответствующих услуг обладают лишь органы местного самоуправления в поселениях и муниципальных районах.