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Органы МСУ могут наделить полномочиями нотариусов
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Органы МСУ могут наделить полномочиями нотариусов 

Парламентская газета 12 сентября 2018
Муниципалитеты и глав местных администраций труднодоступных населённых пунктах городских округов могут наделить правом совершать нотариальные действия в случаях отсутствия нотариусов.
Автором соответствующей законодательной инициативы выступила группа депутатов Государственной Думы во главе с членом Комитета по контролю и Регламенту Раисой Кармазиной.
Документом предлагается установить, что органам местного самоуправления и главам местных администраций предоставляется право на совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, если в труднодоступном, отдалённом населённом пункте городского округа отсутствует нотариус.
Соответствующей законопроект Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления планирует рассмотреть на заседании 12 сентября.
Авторы новеллы отмечают, что инициатива поможет устранить существующую в законе правую коллизию, так сейчас в случае отсутствия нотариуса правом на оказание соответствующих услуг обладают лишь органы местного самоуправления в поселениях и муниципальных районах.
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