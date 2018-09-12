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Сын Трампа заявил, что не боится «юридических последствий» расследования Мюллера
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Сын Трампа заявил, что не боится «юридических последствий» расследования Мюллера 

RT на русском + ещё 4 12 сентября 2018
Дональд Трамп — младший, сын президента США Дональда Трампа, заявил, что не боится «возможных юридических последствий» из-за расследования, проводимого специальным прокурором Робертом Мюллером.
Об этом он сказал в эфире телеканала ABC.
«Я — нет, потому что я знаю, что я делал, и я не беспокоюсь об этом», — заявил Трамп — младший.
Он считает, что «окончательного завершения расследования» не будет, так как демократы будут пытаться использовать его в своих целях.
Трамп — младший добавил, что «это не значит, что они не будут пытаться что-либо сделать».
По его словам, «он справится с этим».
Ранее стало известно, что Трамп обвинил Мюллера в стремлении оказать влияние на американские выборы.
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