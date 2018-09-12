Сын Трампа заявил, что не боится «юридических последствий» расследования Мюллера

Об этом он сказал в эфире телеканала ABC

«Я — нет, потому что я знаю, что я делал, и я не беспокоюсь об этом», — заявил Трамп — младший.

Он считает, что «окончательного завершения расследования» не будет, так как демократы будут пытаться использовать его в своих целях.

Трамп — младший добавил, что «это не значит, что они не будут пытаться что-либо сделать».

По его словам, «он справится с этим».

Ранее стало известно, что Трамп обвинил Мюллера в стремлении оказать влияние на американские выборы.