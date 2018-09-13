Новак оценил переговоры с Перри

"Сегодня состоялись довольно обстоятельные переговоры с моим коллегой, министром энергетики США господином Перри", — цитирует его РИА Новости

Ранее сообщалось, что Перри собирался обсудить с российским коллегой проект «Северный поток-2», кибератаки на электросети США и ядерное оружие РФ.

Новак же отмечал, что речь пойдет о сотрудничестве стран в области энергетики, энергоэффективности и восстановлении диалога в отрасли. Он не исключил, что состоится обмен мнениями о нынешней ситуации на рынке нефти и газа.