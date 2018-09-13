Ещё
Новак оценил переговоры с Перри
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новак оценил переговоры с Перри 

Москва24 + ещё 25 18 часов назад
Фото: Москва24
Министры энергетики России и США провели переговоры 13 сентября и сверили часы по всем направлениям развития отношений, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
"Сегодня состоялись довольно обстоятельные переговоры с моим коллегой, министром энергетики США господином Перри", — цитирует его РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Перри собирался обсудить с российским коллегой проект «Северный поток-2», кибератаки на электросети США и ядерное оружие РФ.
Новак же отмечал, что речь пойдет о сотрудничестве стран в области энергетики, энергоэффективности и восстановлении диалога в отрасли. Он не исключил, что состоится обмен мнениями о нынешней ситуации на рынке нефти и газа.
Москва24: последние новости
В Госдуме объединили комиссии по этике и контролю за доходами В Приморье пройдет второй тур губернаторских выборов Отравителей Скрипалей сдал завербованный российский дипломат по кличке Аполлон – СМИ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Отравители» Скрипалей пропали332
Крымскому мосту предрекли разрушение510
Россияне отреагировали на лишение Поклонской поста460
Назван инициатор дуэли Золотова444
Тест: Открытие лауреатов Шнобеля или выдумка?
Видео
02:46
Безуспешный флирт львицы рассмешил интернет
Интернет
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
01:33
«Отравители» Скрипалей пропали
Происшествия
06:53
Назван инициатор дуэли Золотова
Политика Происшествия
03:32
Русский бал в Лондоне отменили из-за «Новичка»
В мире
02:23
В Нидерландах задержали двух «российских шпионов»
В мире Другое
00:40
Картину за 7 млрд выставили на «Авито»
Общество
02:27
В Сеть «утекли» данные о засекреченной базе ВСУ
В мире Армия
02:23
Крымскому мосту предрекли разрушение
В мире Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение