Крымчанин рассказал в ОБСЕ об «оккупации» Украиной

Журналист из Крыма рассказал в ОБСЕ о 23 годах «оккупации» Украиной

Секретарь Союза журналистов Крыма Денис Симоненко рассказал, что ему со второй попытки удалось выступить на площадке ОБСЕ в Варшаве и заявить, что воссоединению Крыма с Россией предшествовало 23 года "оккупации" полуострова Украиной

Как сообщалось ранее, во вторник некоторым представителям Крыма помешали выступить в Варшаве на совещании БДИПЧ ОБСЕ по тематике прав человека. Так, член украинской делегации прерывал каждое выступление крымских делегатов ремарками, что Крым является "оккупированной территорией", и представители полуострова не могут выступать от имени РФ. Представитель Канады предлагал вывести из зала крымских делегатов, однако к нему не прислушались.

"Мне удалось записаться и со второй попытки все-таки выступить на площадке ОБСЕ. В своем выступлении я донес до делегатов мысль, что никакой аннексии Крыма со стороны России не было. Крым законно, путем всенародного волеизъявления вернулся в состав России после 23-х лет "оккупации" Украиной", — сказал РИА Новости Симоненко.

По его словам, на площадке ОБСЕ много говорили о нарушении прав и свобод.