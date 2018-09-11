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Крымчанин рассказал в ОБСЕ об «оккупации» Украиной
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Журналист из Крыма рассказал в ОБСЕ о 23 годах «оккупации» Украиной 

РИА Новости 11 сентября 2018
Фото: РИА Новости
Секретарь Союза журналистов Крыма Денис Симоненко рассказал, что ему со второй попытки удалось выступить на площадке ОБСЕ в Варшаве и заявить, что воссоединению Крыма с Россией предшествовало 23 года "оккупации" полуострова Украиной.
Как сообщалось ранее, во вторник некоторым представителям Крыма помешали выступить в Варшаве на совещании БДИПЧ ОБСЕ по тематике прав человека. Так, член украинской делегации прерывал каждое выступление крымских делегатов ремарками, что Крым является "оккупированной территорией", и представители полуострова не могут выступать от имени РФ. Представитель Канады предлагал вывести из зала крымских делегатов, однако к нему не прислушались.
"Мне удалось записаться и со второй попытки все-таки выступить на площадке ОБСЕ. В своем выступлении я донес до делегатов мысль, что никакой аннексии Крыма со стороны России не было. Крым законно, путем всенародного волеизъявления вернулся в состав России после 23-х лет "оккупации" Украиной", — сказал РИА Новости Симоненко.
По его словам, на площадке ОБСЕ много говорили о нарушении прав и свобод.
"А я рассказал о тотальной украинизации газет, радио, телевидения и кино, что являлось нарушением прав крымчан на свободное получение информации на родном русском языке, каковым его всегда считали более 90% населения полуострова. Кроме того, я напомнил о референдуме за независимость Крымской автономной советской социалистической республики от Украинской СССР в 1991 году. И если Европа признает независимость Украины, то должна признать независимость Крыма с 1991 года, а референдум в 2014 году — легитимным", — заявил Симоненко.
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