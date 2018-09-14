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Режим ЧС будет введен в Армянске на севере Крыма
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Режим ЧС будет введен в Армянске на севере Крыма 

РИА Новости + ещё 20 57 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Режим ЧС будет введен в пятницу в городе Армянск на севере Крыма из-за превышения ПДК веществ в атмосфере — МЧС Крыма
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