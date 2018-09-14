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Режим ЧС будет введен в Армянске на севере Крыма
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Режим ЧС будет введен в Армянске на севере Крыма
РИА Новости
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ещё 20
57 минут назад
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Фото:
Федеральное агентство новостей
Режим ЧС будет введен в пятницу в
городе Армянск
на севере Крыма из-за превышения ПДК веществ в атмосфере —
МЧС
Крыма
РИА Новости
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