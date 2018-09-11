МИД РФ: США отказываются озвучить якобы имеющиеся данные о химических объектах в Сирии 

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. США так и не предоставили информацию о том, на каких объектах в Сирии якобы хранится и производится химическое оружие. Об этом заявила журналистам во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о ситуации вокруг «химического досье» Сирии.
"Прошла уже без малого неделя [после заседания СБ ООН, на котором постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предложил США поделится имеющейся информацией об объектах в Сирии, где хранятся и производятся отравляющие вещества], однако, насколько мы знаем, никакой информации или запросов в ОЗХО так и не поступало", — отметила дипломат.
"Предостерегаем США и их союзников от новых опасных шагов", — добавила Захарова.