Орджоникидзе: Вводить санкции в отношении международной организации — это произвол

Советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон пригрозил жесткими мерами тем, кто будет сотрудничать с Международным уголовным судом. Вашингтон не признает юрисдикции этого органа. Об этом он заявил в своем выступлении в научно-исследовательском центре «Общество федерализма». В своей речи он сообщил, что Международный уголовный суд представляет угрозу суверенитету США. Таким образом, его судьи попадут под санкции в случае любых действий против американских граждан.

Отметим, что выступление Болтона было направлено в частности против попыток Международного уголовного суда привлечь США к ответственности за действия в Афганистане.

Бывший замгенсекретаря ООН Сергей Орджоникидзе в эфире НСН возмутился угрозам Джона Болтона.

«Мы тоже не признаем юрисдикцию Международного уголовного суда. Далеко не все государства ее признают. Но санкции это уже произвол чистой воды. Вам может нравиться организация или не нравится. Это ваше дело и вы можете входить или нет в эту организацию. Но вводить санкции в отношении международной организации — это беспрецедентный случай, беспрецедентное давление. Это грубейшее нарушение международного права. Дальше просто уже некуда. Это просто театр абсурда. Мы тоже всегда защищаем своих граждан. Но это не значит, что мы в отношении кого-то предпринимаем какие-то действия, несанкционированные с Советом безопасности», — возмутился Орджоникидзе.