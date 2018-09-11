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МИД предостерег США от «опасных шагов» в Сирии
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МИД предостерег США и их союзников от «новых опасных шагов» в Сирии 

РИА Новости + ещё 3 11 сентября 2018
Фото: U.S. Army / Sgt. Nicole Paese
МИД РФ предостерегает США и их союзников от "новых опасных шагов" в Сирии, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Шестого сентября по инициативе США было созвано открытое заседание СБ ООН по сирийскому "химическому досье". Постоянный представитель России при ООН обратился к американским коллегам с просьбой огласить список целей, которые Пентагон определил для возможных ракетных ударов, поскольку они, по его мнению, имеют отношение к хранению или производству этих химикатов. Кроме того, Россия призвала США, передать данные сведения в ОЗХО, чтобы её эксперты провели инспекции на объектах, вызывающих у Вашингтона озабоченность.
"Прошла уже без малого неделя, однако, насколько мы знаем, никакой информации или запросов в ОЗХО так и не поступало, что лишний раз свидетельствует об истинных намерениях западной "тройки", основанных, судя по всему, в данном случае на соображениях антиправового порядка. Предостерегаем США и их союзников от новых опасных шагов", — говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ.
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