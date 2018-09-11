Рябков: Россия намерена бороться с экстерриториальными санкциями США

По его словам, участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана вырабатывают комплекс мер для противодействия санкциям США против Тегерана.

Он также добавил, что данные страны будут бороться против попыток США «сорвать СВПД».

Рябков подчеркнул, что США пытаются сорвать иранскую сделку в «угоду собственным геополитическим мотивам».