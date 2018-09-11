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В Женеве согласовали списки кандидатов в конституционную комиссию в Сирии
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В Женеве согласовали списки кандидатов в конституционную комиссию в Сирии
РИА Новости
51 минуту назад
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РИА Новости
УЧАСТНИКИ ПЕРЕГОВОРОВ ПО
СИРИИ
В ЖЕНЕВЕ СОГЛАСОВАЛИ СПИСКИ КАНДИДАТОВ В КОНСТИТУЦИОННУЮ КОМИССИЮ ОТ СИРИЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА И ОППОЗИЦИИ —
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