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Кадыров призвал написать подлинную историю чеченцев
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Кадыров призвал ученых написать подлинную историю чеченцев 

РИА Новости + ещё 2 11 сентября 2018
Фото: РИА Новости
Глава Чечни Рамзан Кадыров считает неточными имеющиеся научные сведения об истории чеченцев и призвал участников научного конгресса в Грозном составить подлинную историю народа.
В прошлом году по инициативе Кадырова в Чечне была создана республиканская комиссия по изучению истории чеченского народа и сохранению культурного наследия чеченцев. В нее вошли известные ученые, историки, писатели, которые начали изучать архивы, в том числе зарубежные, собирая сведения о происхождении и развитии чеченского этноса. К работе были привлечены и ученые из других стран. Члены комиссии отчитывались, что найдены сотни неизученных архивных документов в зарубежных хранилищах, связанных с историей чеченцев, многие из которых еще предстоит перевести и изучить.
В рамках этой деятельности в Грозном проводится первый международный научный конгресс "Этногенез и этническая история народов Кавказа". В его работе принимают участие ученые из Грузии, Азербайджана, Армении, Абхазии, Иордании, Турции, Казахстана.
"В прошлом году я начал задавать нашим ученым конкретные вопросы об истории, развитии, происхождении языка и культуры чеченцев, кто мы такие и сколько нам лет? Ответы были разные, некоторые даже отправляли красивые фотографии кабардинских, осетинских князей и убеждали, что это наши. Я понял, что нашу историю никто не изучал и обоснованного ответа на эти вопросы нет. Наша задача — составить подлинную, а не придуманную агентами и лжепатриотами историю нашего народа", — заявил Кадыров, обращаясь к ученым на конгрессе.
Он подчеркнул, что придает этой работе большое значение и надеется на результат.
"Если мы будем продолжать эту работу и заложим фундамент для дальнейших исследований, я уверен, будущие поколения будут нам благодарны за это. Я считаю, что тот факт, что в этом зале сегодня собрались авторитетные ученые и обсуждают этот вопрос, это уже успех", — добавил Кадыров.
По его словам, чеченцев всегда использовали недруги из-за воинственного характера, и это во многом вина самих чеченцев.
"Во все времена нам не давали жить, нас втягивали в войны, и мы всегда винили в этом других. На самом деле виноваты мы сами, потому что не находили общий язык с теми народами, которые жили вокруг нас. Мы старались выделиться силой и воинством, и недруги использовали нас. Но Ахмат-Хаджи (Кадыров, первый президент Чечни — ред.) заявил, что пора положить этому конец, чеченцы не будут больше умирать, защищая чужие интересы, мы будем воспитывать ученых, академиков, спортсменов, работников культуры", — заключил глава Чечни.
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