«Юанями отдашь»: Путин пошутил над Си Цзиньпинем

В павильоне «Мед» Путин приобрел сбитень, приготовленный на основе меда. Президент купил две баночки, каждая из которых стоила по 200 рублей. Одну из баночек Путин передал Си Цзиньпину.

«Я думаю, что рублей у меня нет», — сказал председатель КНР.

«Юанями потом отдашь», — пошутил в ответ Путин.

В павильоне «Русские морепродукты и русский рынок» лидеры России и Китая самостоятельно испекли блины, завернули в них красную и черную икру, съели и по предложению Путина выпили немного водки.