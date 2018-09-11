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«Юанями отдашь»: Путин пошутил над Си Цзиньпинем
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«Юанями отдашь»: Путин пошутил над Си Цзиньпинем 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после переговоров в рамках Восточного экономического форума посетили выставку «Улицы Дальнего востока», передает «Интерфакс».
В павильоне «Мед» Путин приобрел сбитень, приготовленный на основе меда. Президент купил две баночки, каждая из которых стоила по 200 рублей. Одну из баночек Путин передал Си Цзиньпину.
>> Путин и Си Цзиньпин приготовили блины и выпили водки
«Я думаю, что рублей у меня нет», — сказал председатель КНР.
«Юанями потом отдашь», — пошутил в ответ Путин.
В павильоне «Русские морепродукты и русский рынок» лидеры России и Китая самостоятельно испекли блины, завернули в них красную и черную икру, съели и по предложению Путина выпили немного водки.
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