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Без highly likely: Москва вызвала Лондон на серьезный разговор о Скрипалях
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Без highly likely: Москва вызвала Лондон на серьезный разговор о Скрипалях 

Дни.ру + ещё 27 19 часов назад
Фото: Дни.ру
Принцип highly likely, которого предпочитает придерживаться Лондон, не может быть основой для расследования «дела Скрипалей». Москва готова к серьезному разговору — но на принципах международного права.
Любимое британское выражение «с высокой вероятностью» уже стало притчей во языцех. Москва призывает Лондон перейти от подобных предположений к серьезному разговору и сотрудничеству в расследовании отравления Сергея и Юлии Скрипалей, заявил Сергей Лавров.
"Хочу еще раз подчеркнуть: мы с самого начала и в случае с Литвиненко, и в случае со Скрипалями просили по официальным каналам задействовать процедуры, которые существуют в рамках двусторонней конвенции с Великобританией, в рамках конвенции Совета Европы. И в последнем случае со Скрипалями — в рамках конвенции по запрещению химического оружия", — приводит слова главы российского МИДа РИА Новости.
Напомним, бывший сотрудник Главного разведывательного управления Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в начале марта в городке Солсбери недалеко от Лондона. Власти Соединенного Королевства без предъявления доказательств обвинили Россию. Москва отвергает обвинения в свой адрес. Позже Лондон опубликовал фотографии россиян, якобы подозреваемых в причастности к покушению — Александра Петрова и Руслана Боширова.
Британские журналисты отметили позже, что полиция не подтвердила причастность к отравлению Скрипалей Петрова и Боширова, которых британские СМИ называют «сотрудниками ГРУ». Однако это не мешает премьер-министру Соединенного Королевства Терезе Мэй заявлять в парламенте прямо противоположное, вновь обвиняя в произошедшем Москву. А после публикации интервью с россиянами телеканалом RT в Лондоне заявили, что это очередная попытка русских спецслужб запутать следы.
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