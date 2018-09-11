Медведев обнадежил россиян 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев допустил дальнейшее внесение корректировок в пенсионное законодательство. Об этом, как сообщают «Вести.ру», Медведев заявил в ходе обсуждения предложений партии «Единая Россия» ко второму чтению законопроекта.
Медведев подчеркнул, что нужно будет оперативно реагировать на проблемы, которые могут возникнуть в течение переходного периода и быть готовыми к тому, что «что-то придется скорректировать».
Премьер-министр пояснил, что в частности, нужно наблюдать за тем, как изменятся отношения работника и работодателя на фоне изменений в пенсионном законодательстве.
Напомним, согласно предложенному правительством РФ законопроекту, с 2019 года пенсионный возраст граждан Pоссии будет поэтапно расти — к 2028 году мужчины будут выходить на пенсию не в 60, а в 65 лет, женщины — не в 55, а в 60 лет. Второе чтение законопроекта состоится в сентябре.