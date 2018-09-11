Медведев обнадежил россиян

Медведев подчеркнул, что нужно будет оперативно реагировать на проблемы, которые могут возникнуть в течение переходного периода и быть готовыми к тому, что «что-то придется скорректировать».

Премьер-министр пояснил, что в частности, нужно наблюдать за тем, как изменятся отношения работника и работодателя на фоне изменений в пенсионном законодательстве.