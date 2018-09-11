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Аксенов назвал условия подачи Киевом воды в Крым
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Аксенов назвал условия возобновления подачи воды из Украины в Крым 

РИА Новости 11 сентября 2018
Фото: РИА Новости
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что возобновление подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу возможно только с приходом на Украине вменяемой власти, которая настроена "не воевать, а созидать".
Ранее заместитель украинского министра по вопросам "временно оккупированных" территорий Юрий Грымчак заявил, что Украина может возобновить поставки воды в Крым при условии признания "оккупации" полуострова Россией. Позже представитель президента Украины Борис Бабин отметил, что Киев "любой ценой" не допустит возобновления поставок воды в Крым.
"При нынешней украинской власти невозможно. Никакого компромисса с ними не будет. Они о своем народе не думают и соответственно ни о крымчанах, ни о дружбе с Россией, поэтому я думаю, что бесперспективная ситуация… пока их не переизберут", — сказал Аксенов журналистам.
По его словам, подвижки в части возобновления работы Северо-Крымского канала возможны только тогда, когда на Украине "появится вменяемая власть, которая настроена не воевать, а созидать".
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