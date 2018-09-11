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Поклонская заявила о проверке пяти депутатов
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Поклонская заявила, что в ГД проведут проверку в отношении пяти депутатов 

РИА Новости 11 сентября 2018
Фото: РИА Новости
Комиссия ГД по контролю за достоверностью сведений о доходах поручила провести проверку компетентным органам в отношении ряда депутатов, заявила председатель комиссии Наталья Поклонская.
"Решение о проведении проверки по возможным нарушениям закона принято в отношении пяти депутатов… (из) фракции "Справедливая Россия" и "Единая Россия", — сказала Поклонская журналистам по итогам заседания комиссии.
Глава комиссии отметила, что намерена направить соответствующие запросы о проверке в Генеральную прокуратуру, ФСБ России и Росфинмониторинг на этой неделе.
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