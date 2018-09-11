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Путин и Си Цзиньпин приготовили блины и выпили водки
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Путин и Си Цзиньпин приготовили блины и снова выпили водки 

Газета.Ru + ещё 49 11 сентября 2018
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на Восточном экономическом форуме самостоятельно приготовили блины и выпили водки. Об этом сообщает РИА "Новости".
Лидеры стран посетили выставку "Улицы Дальнего Востока", которая располагается "на полях" ВЭФ. В одном из павильонов им предложили надеть фартуки и самим приготовить блины, начинив их местными морепродуктами.
В процессе готовки Путин отметил мастерство Си Цзиньпина. Российский и китайский лидеры наполнили получившиеся блины черной и красной икрой и съели блюдо, после чего по предложению Путина выпили немного водки.
Ранее российский президент рассказал, что в один из своих дней рождения пил водку вместе с Си Цзиньпином.
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