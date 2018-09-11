Путин и Си Цзиньпин приготовили блины и выпили водки

Путин и Си Цзиньпин приготовили блины и снова выпили водки

Лидеры стран посетили выставку "Улицы Дальнего Востока", которая располагается "на полях" ВЭФ. В одном из павильонов им предложили надеть фартуки и самим приготовить блины, начинив их местными морепродуктами.

В процессе готовки Путин отметил мастерство Си Цзиньпина. Российский и китайский лидеры наполнили получившиеся блины черной и красной икрой и съели блюдо, после чего по предложению Путина выпили немного водки.

Ранее российский президент рассказал, что в один из своих дней рождения пил водку вместе с Си Цзиньпином.