Путин может встретиться с президентом Мексики

Ушаков не исключил встречи Путина с президентом Мексики

Ранее Обрадор пригласил российского лидера на свою церемонию принесения присяги и вступления в должность 1 декабря. При этом избранный президент готов к визиту Путина в любое время, заявил будущий глава МИД Мексики Марсело Эбрард

"Там Аргентина рядом, поэтому есть вариант, который можно рассмотреть, это залёт в Мексику или встреча в Аргентине. И тот или иной вариант будет рассматриваться. Какой будет выбран, я пока не знаю", — сказал Ушаков журналистам.

В Аргентине, которая председательствует в G20, с 29 ноября по 1 декабря пройдет встреча лидеров G20.