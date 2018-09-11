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Путин может встретиться с президентом Мексики
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Ушаков не исключил встречи Путина с президентом Мексики 

Российская Газета 11 сентября 2018
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин и избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор могут встретиться в Мехико или же лидеры проведут встречу в Аргентине. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
Ранее Обрадор пригласил российского лидера на свою церемонию принесения присяги и вступления в должность 1 декабря. При этом избранный президент готов к визиту Путина в любое время, заявил будущий глава МИД Мексики Марсело Эбрард.
"Там Аргентина рядом, поэтому есть вариант, который можно рассмотреть, это залёт в Мексику или встреча в Аргентине. И тот или иной вариант будет рассматриваться. Какой будет выбран, я пока не знаю", — сказал Ушаков журналистам.
В Аргентине, которая председательствует в G20, с 29 ноября по 1 декабря пройдет встреча лидеров G20.
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